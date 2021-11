112 soms niet bereikbaar via 4G-net of wifi terwijl andere netten worden vervangen

Mobiel bellen naar 112 gaat volgens de ACM nu vaak nog via 2G- of 3G-netwerken. Maar die netten worden komende jaren geleidelijk vervangen. Daarom zijn er eerder regels opgesteld om telecombedrijven ervoor te laten zorgen dat 112 bereikbaar is via alle technieken die zij gebruiken voor mobiele telefoongesprekken, dus ook 4G en bellen via wifi. Bellen via wifi betreft een functie waarbij een telefoon verbindt via het wifinetwerk als er weinig bereik is via het normale telefoonnetwerk. Het gaat dus niet om bellen via apps als WhatsApp of Facetime.