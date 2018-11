12 arrestaties bij inval in loods vol hennep, luxe auto's en tienduizenden euro's

,,Het pand had ook bij ons in de gemeente al de aandacht. Heel fijn dat nu politie en OM een inval hebben gedaan”, laat hij weten. ,,Belangrijk dat gemeente, politie en OM elkaar versterken tegen de ondermijnende criminaliteit.” De gemeente Heusden heeft de loods per direct gesloten. De drugs, geld en overige spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Het onderzoek richt zich specifiek op de handel in softdrugs en witwassen, meldt de politie.



Tijdens de inval in de loods kreeg de politie ook nog informatie over een andere verdachte situatie. Daarom werd ook een auto gecontroleerd die een stukje verder geparkeerd stond. Daarin werd een vuurwapen aangetroffen. De eigenaar van de auto is aangehouden en is eveneens vastgezet voor verder onderzoek.