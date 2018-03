12 jaar en tbs met dwangverpleging voor doden Jesse van Wieren

De 28-jarige Van Wieren was sinds een cafébezoek in Kloosterburen op 1 januari 2016 vermist. Hij werd enkele dagen later in het Groningse dorp teruggevonden in de tuin van P. (28). Van Wieren was 23 keer met een mes gestoken.



Volgens het hof staat vast dat Van Wieren door P. en diens vriendin Desiree G. in hun woning is gedood. Voor een vooropgezet plan is onvoldoende bewijs. Daardoor wordt P. veroordeeld voor doodslag en niet moord, aldus de rechter.