12-jarige kickbokskampioen Melanie kijkt haar pesters niet meer aan

Michael P. krijgt ook in hoger beroep 28 jaar cel en tbs

16:47 Ook in hoger beroep blijft de opgelegde straf van 28 jaar gevangenisstraf en een verplichte tbs-behandeling voor Michael P. in stand. Het Gerechtshof neemt het Michael P. zeer kwalijk dat hij ‘kil en berekenend’ te werk is gegaan in het verkrachten en doden van Anne Faber. Toch is de kans groot dat hij nog in cassatie gaat.