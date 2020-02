120 uur werkstraf voor Delftse ouders die dochter in Syrië huishoudgeld stuurden

,,Ik ben tegen alle terroristen. Dat geld was niet voor hen. Het geld was voor mijn dochter en haar kinderen. Om kleren te kopen en om uit Syrië weg te komen”, zei opa Said (65) twee weken geleden in de rechtbank Rotterdam. Naast hem zat zijn vrouw, ook 65, zacht te snikken. Het echtpaar heeft het zwaar sinds hun dochter in 2013 vanuit Delft naar Syrië reisde.



Hafida H., toen 21 jaar, reisde haar man, de Nederlandse jihadist Thijs Belmonte, achterna. Die had zich op dat moment al aangesloten bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Hafida wilde haar man terughalen, zegt haar familie, maar dat mislukte en ze kwam vast te zitten in het kalifaat.



Later stuurde ze berichten naar haar ouders en andere familieleden dat ze geld nodig had voor kleren en medische hulp. Ook had ze geld nodig voor een ontsnappingsplan. Haar familie maakte via tussenpersonen in Libanon en Turkije uiteindelijk twaalf keer geld over, in totaal 4500 euro. Vader en opa Said zei erover: ,,Het is mijn dochter, als ze in de problemen zit, dan help ik haar. Als ze nu mijn bloed zou willen, zou ze het krijgen.” Hafida appte foto's terug van de kleren die ze hadden gekocht.