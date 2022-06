13-jarige vermiste Marley is 's middags nog gezien met een man op een elektrische fiets

UpdateDe politie in Lelystad is dringend op zoek naar de 13-jarige Marley uit Lelystad. Het meisje is spoorloos sinds zij donderdagmorgen op haar fiets vertrok vanaf basisschool De Tjalk. Later op de dag is ze nog gezien met een man. Deze man draagt een zwart shirt van het merk Australian en heeft een blauwe korte broek aan met opvallende oranje touwtjes. Hij reed op een zwarte e-bike met een grijze accu en een opvallend groene zadelhoes.

Marley is een meisje met een lichte huidskleur, 1.68 meter lang, dat haar blonde haar in een paardenstaart draagt. De politie heeft haar signalement gaandeweg de dag iets aangepast: ze draagt een zwart rokje en een rood shirt met een zwarte vlinder erop. En ze heeft slippers aan. Ze vertrok op een zwarte damesfiets met een kratje voorop.

Omdat een Burgernetmelding aanvankelijk geen succes had, is er een Amber Alert uitgegaan. Dat is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind.

In december 2019 is voor hetzelfde meisje ook een Amber Alert uitgegaan omdat ze vermist was. Zij was uit huis geplaatst en toen door haar vader meegenomen. Een dag later werd ze toen gevonden. De vader is daarna aangehouden.

Tekst gaat verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Agent in been gebeten

De vader (35) stond in september 2020 voor de rechter ‘voor het onttrekken van een minderjarig kind aan het ouderlijk gezag'. Ook stond hij terecht voor het in een been bijten van een agent. Dat was tijdens zijn aanhouding. Onbekend is welke straf hij destijds heeft gekregen.

De man moet inmiddels wel weer op vrije voeten zijn, want een woordvoerder van politie Midden-Nederland zegt ‘dat ze gezien het verleden er ook nu rekening mee houden dat hij betrokken is bij de vermissing van Marley’.

Een paar maanden na de rechtszaak over de ‘onttrekking aan het ouderlijk gezag’, stond de vader opnieuw voor de rechter. Toen voor diefstal met geweld. De man zou toen flessen drank hebben proberen te stelen en daarbij een slachtoffer met een fles hebben geslagen. Ook stond hij terecht vanwege huisvredebreuk.

Waar de vader nu is, is onduidelijk. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat hij ook nu betrokken is bij Marleys vermissing, zegt een woordvoerder.

Volledig scherm Rond 09.30 uur ging er een melding op Burgernet naar buiten over het 13-jarige meisje. © GinoPress B.V.