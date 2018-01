130 kinderen in 2017 gered uit misbruiksituatie

Bij meer dan 100 verdachten bestaat het vermoeden dat ze zelf kinderporno hebben gemaakt. De rest heeft materiaal verspreid of gedownload. De kinderen zijn overgedragen aan hulpverleningsinstanties.Het aantal meldingen van het up- en downloaden van kinderporno steeg van 12.000 in 2016 naar 18.000 vorig jaar.

Groeiend aanbod

Dat het aantal meldingen zo fors is gestegen, komt met name door het groeiende aanbod van kinderporno op internet en door een betere herkenning van het materiaal.

Veel meldingen komen uit de Verenigde Staten, waar technologiebedrijven bij ontdekking van kinderporno in hun systemen melding hiervan moeten doen bij het National Centre for Missing and Exploited Children. Deze meldingen worden vervolgens doorgegeven aan de betrokken landen.

Technologiesector

In Nederland maakt de politie sinds de zaak Robert M. serieus werk van de bestrijding van kinderporno. Met succes, want daarmee behoort Nederland tot de top van Europa. Doel is ook slachtoffers te identificeren, te bevrijden en te beschermen.