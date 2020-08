‘15 augustus 1945 was geen bevrijding die aan geweld een einde maakte’

De angstigste herinneringen zijn van na de Japanse capitulatie. Dat geldt zowel voor mijn moeder die bijna 5 was toen ze met haar moeder en tweelingzus uit het jappenkamp kwam, als voor mijn vader die 5 werd toen de naoorlogse Bersiap in zijn woonplaats Soerabaja op zijn bloedigst was. Ook al hebben hun ouders hen altijd zoveel mogelijk van het geweld weten weg te houden (‘niet opvallen’, ‘niet hard praten’, ‘niet huilen’), aan angst valt moeilijk te ontkomen. Als de avond viel, en op de evenaar is dat iedere dag klokslag zes uur, mocht mijn vader niet meer buiten spelen, ook niet op hun binnenplaatsje. Over de daken en de muurtjes was het een schimmenspel van gewapende bendes die ten strijde trokken (‘Bersiap!’) tegen alles wat niet inlands was, en in het bijzonder tegen wat Nederlands was.