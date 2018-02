16 jaar cel voor dodelijke schietpartij Amsterdam

S. moet ook alsnog ruim drie jaar uitzitten van een eerder opgelegde straf. In 2007 schoot hij een man dood in een flat in de Bijlmer. Daarvoor kreeg de destijds 23-jarige S. acht jaar cel opgelegd. Ten tijde van de schietpartij in de Ten Katestraat was hij voorwaardelijk vrij.



Vermoedelijk ging aan het schieten in de Ten Katestraat een ruzie vooraf, waarbij Glotwich 'Glotje' S. in een schermutseling zou zijn geraakt met de eigenaren van waterpijpcafé Obba, een beruchte shishalounge in de Ten Katestraat. Mogelijk ontstond de ruzie nadat S. de twee probeerde af te persen. Bij die ruzie zou S. volgens het Openbaar Ministerie zijn wapen hebben getrokken.



De 18-jarige scholier Naoufal Mohammadi, die wel eens in de shishalounge kwam, liep op dat moment voorbij. Toen hij dichterbij kwam om te kijken wat er aan de hand was, werd hij getroffen. Ook de twee eigenaren van Obba raakten gewond. Tijdens het schieten waren veel mensen op straat: het gebeurde terwijl kinderen vanwege Sint-Maarten met lampionnetjes langs de deuren gingen. Het duurde twee maanden voordat Glotwich S. werd aangehouden, in Parijs. Zijn dna was aangetroffen op een petje en een bril op de plaats van de schietpartij.



Justitie eiste eerder veertien jaar cel voor dood van Mohammadi en de poging tot doodslag op de café-eigenaren.