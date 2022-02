18 in coronatijd dus nu pas het nachtleven in: ‘We gaan alle kroegen aflopen’

,,Ja, je kunt wel zeggen dat ik volledig ‘coronastudent’ ben. Ik begon op mijn 18de met studeren en ben bewust nog een tijdje thuis blijven wonen omdat ik hier toch niets kon ‘doen’. Ik heb nauwelijks kunnen stappen in Utrecht. Alleen toen het een tijdje tot twaalf uur mocht, toen ben ik voor het eerst in de Jansbar en De Vrienden geweest. Dat was zó gezellig. Toen dacht ik: hier voel ik me thuis, let’s go.”



,,Ergens was het misschien ook wel relaxed dat dat maar tot twaalf uur mocht, haha. Dan heb je de dag erna tenminste nog iets aan je dag. Maar ik heb wel erg veel zin om nu écht te gaan stappen, dit weekend staan er al veel feestjes op de planning. Soms, als ik praat met huisgenoten die wat ouder zijn, besef ik wel wat ik heb gemist Zij vinden het een raar idee dat ik bijna niet uit ben geweest.”



,,Het is ook raar: je ontmoet veel minder snel mensen als je niet even een café in kan duiken. Zie maar eens contact te leggen met studiegenoten als je elkaar amper in het echt ontmoet. Ja, ik heb wel het idee dat ik dat heb gemist. Maar daar gaat nu verandering in komen. Ik heb me voorgenomen om met mijn vrienden en huisgenoten alle clubs en kroegen in Utrecht af te lopen. Dan zien we vanzelf welke we het leukst vinden.”