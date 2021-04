18 jaar cel en tbs geëist tegen Samir, de man die Bas van Wijk doodschoot

De vader, de broer en de zus van Bas van Wijk maakten alledrie gebruik van hun spreekrecht. ,,De dood van Bas laat een onbeschrijfelijke leegte achter", zei Bas’ zus. De vader noemde de schoten ‘weerzinwekkend’ en ‘krankzinnig’ en de broer van Bas vertelde over de hechte band die zij hadden. Ook sprak hij tot Samir: ,,Ik begrijp dat er mensen zijn die problemen hebben. Maar problemen zijn er om opgelost te worden. Jij bent knettergek. Jij hebt een probleem gecreëerd dat niet op te lossen is. Bas had nog zoveel goeds kunnen doen.”



De kleine, tengere Samir schoot 8 augustus 's middags met twee schoten Bas van Wijk (24) dood. Samir bedreigde vlak daarvoor diverse vrienden van het slachtoffer. Ook probeerde hij een horloge (naar later bleek een nep-Rolex) te stelen. Toen Bas tussenbeide sprong, schoot Samir. Van Wijk overleed later in het ziekenhuis.



Volgens Samir (21) is het drama het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie en had het niks te maken met het roven van een horloge. Hij zegt dat er onenigheid en spanning was tussen twee vriendengroepen. Toen dat was gesust ging hij met zijn neef ‘verhaal halen’. Hij zegt dat hij opgefokt was, indruk wilde maken en toen ‘een domme keuze’ heeft gemaakt. Dat hij het horloge eiste van een vriend van Bas, deed hij om indruk te maken, niet om geld te verdienen.