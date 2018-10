18 jaar cel en tbs geëist voor doden 'oma Rini' (82)

Justitie acht bewezen dat N. Rini Ansems in januari 2017 doodstak tijdens een overval op haar woning in de Maastrichtse wijk Wolder.

Het lichaam van Rini Ansems werd in januari 2017 gevonden in de garage bij haar woning. Ze bleek een paar dagen eerder te zijn doodgestoken. Het lemmet van het mes waarmee zij werd gedood, was in de hals van het slachtoffer blijven steken. De politie heeft later een bebloede jas en het afgebroken mes onder het bed van de verdachte gevonden.