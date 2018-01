18 jaar celstraf voor Mark de J. voor moord op Koen Everink

De rechter maakte tijdens de zitting korte metten met het verweer van De J., die nog altijd beweert dat niet hij, maar iemand anders Everink heeft vermoord. De J. zegt dat hij de avond van de moord, nadat hij bij Everink op bezoek was geweest, werd ontvoerd. Die kidnappers zouden Everink hebben vermoord. De rechter acht dat ongeloofwaardig en niet ondersteund door bewijs. Bovendien kwam De J. pas later met zijn het ontvoeringsverhaal, terwijl hem daarvoor meermaals gevraagd was of hij alles had verteld.



Uit onderzoek blijkt dat De J. zoektermen op zijn iPad heeft ingetikt die allemaal te maken hadden met het ombrengen van een persoon. Zo zocht hij onder meer naar termen als 'messteken in rug', 'halsader plek', 'verwurging hoe lang'. Dat hij de termen ingetikt zou hebben na het kijken van tv-series, vindt de rechter ongeloofwaardig.