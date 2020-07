18-jarige Nederlander overlijdt na val tijdens fietsvakantie in Luxemburg

Hek

Voetbalvereniging

In Gorinchem is geschokt gereageerd. Zo condoleert voetbalvereniging GJS, waarbij het slachtoffer tot voor kort speelde, via sociale media de nabestaanden en heeft inmiddels een korte in memoriam op haar website staan. Vroege was als jeugdspeler ook een bekend gezicht in de Nederlandse damwereld. Zo was hij in 2013 de jongste deelnemer tijdens het Nederlands Dam Kampioenschap voor pupillen en won hij een jaar later zilver op datzelfde NK.