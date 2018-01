18-koppige bemanning olietanker al vijf weken muurvast in Amsterdamse haven

Babyvoeding

Beperkt warm water en verwarming

Rasser: ,,Als je gaat klagen, is het: voor jou een ander. De armoede wordt uitgebuit en er is een systeem dat het faciliteert. We halen arbeiders daarvandaan waar ze geen enkele rechten hebben, omdat ze makkelijk vervangbaar zijn. Dat is een trieste en armetierige manier van zakendoen."

Trinity Ships Inc.

Het management van het schip is in handen van het in Griekenland gevestigde Trinity Ships Inc., dat in een reactie laat weten dat het in opdracht van een 'in de VS gevestigd fonds' werkt en dat het schip, dat 10 jaar oud is maar slecht is onderhouden, inmiddels in de verkoop is gezet.