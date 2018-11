19 doden en 93 ernstig zieken en tóch halen duizenden 14-jarigen geen inenting

Uit een rondgang van deze krant langs tien instanties die de eerste ronde inentingen hebben afgerond, blijkt dat van die 14-jarigen 10 tot bijna 25 procent die oproep negeerde. In de Gooi en Vechtstreek was de opkomst met 90 procent relatief hoog. In de omgeving Apeldoorn was de opkomst met nog geen 78 procent aanzienlijk lager dan gemiddeld. Volgens een jeugdarts komt dat doordat Apeldoorn tegen de Bible belt aan ligt en mensen zich daar om godsdienstige redenen niet laten inenten.



Intussen zet de opmars van de levensgevaarlijke bacterie door. Uit nieuwe cijfers blijkt dat dit jaar tot november 93 mensen besmet zijn met meningokokken type W, van wie er negentien overleden. In dezelfde periode in 2017 kregen 68 mensen meningokokkenziekte en stierven er zeven. Voor 2015 kwam de bacterie in Nederland nog amper voor.