19 sterfgevallen en ruim honderd ziekenhuisopnames in 24 uur: dodental naar 43

UpdateIn Nederland zijn de afgelopen 24 uur in totaal 19 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee komt het dodental op 43. In één dag tijd is het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis met 109 toegenomen: dat aantal is daardoor dus met meer dan de helft gestegen van 204 naar 314.

Het aantal vastgestelde besmettingen is vandaag gestegen naar in totaal 1705, dat was gisteren nog 1413. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 634 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (197) en Zuid Holland (175). Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

Aangezien sinds 12 maart lang niet alle mensen met coronaverschijnselen meer getest worden, vanwege een gebrek aan tests en sinds 10 maart ook familieleden geen coronatest meer krijgen, ligt het vermoedelijke aantal besmettingen vele malen hoger. Op 15 maart werden er al zesduizend gevallen in Nederland geschat. Volg in het live blog de laatste ontwikkelingen.

Tussen 63 en 94 jaar

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder werd er door het RIVM gemeld dat er iemand van 59 overleden zou zijn, maar dat bleek een administratieve fout, zo meldt het instituut vandaag. Vanaf vandaag wordt de verspreiding van het aantal positief geteste mensen in Nederland weergegeven met een kaart waarop je ziet hoe vaak het voorkomt. De gekleurde vlakken geven niet het totale aantal positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners. Kijk op de incidentiekaart om te zien of corona in jouw woonplaats veel of weinig voorkomt.

Honderd ziekenhuisopnames

In één dag tijd zijn er dus ruim honderd coronapatiënten bijgekomen, die met ernstige verschijnselen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers is de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen nog houdbaar. Maar gevreesd wordt voor een tweede golf aan patiënten en een tekort aan beschermende kleding.

De hoogleraar intensive care geneeskunde, die zelf leiding geeft aan de IC van het Rotterdamse Erasmus MC, benadrukte eerder dat echt niet alleen ouderen getroffen worden door het coronavirus. ,,Wat vooral in het nieuws is gekomen, is dat ouderen sneller dood gaan. Op de hele bevolking is dat zo’n 2,5 procent, terwijl van de ouderen zo’n 15 procent overlijdt. Maar meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.”

De 16-jarige Sehraz, die tot voor kort kerngezond was, belandde bijvoorbeeld op de intensive care van het Erasmus MC/Sophia ziekenhuis in Rotterdam.

‘We gaan het doen’

Ic-verpleegkundige Michelle Stammen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bereidt zich voor op diensten van 12 uur. ,,Dit gaat heel zwaar worden, maar we gaan het doen.”