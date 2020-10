'190 ton medicijnresten geschat in Nederlands oppervlaktewater'

Een riskante hoeveelheid medicijnresten is de afgelopen jaren in het Nederlandse oppervlaktewater terechtgekomen. Het gaat om ongeveer 190 ton per jaar aan voorgeschreven medicijnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tegen Trouw .

Het RIVM en onderzoeksinstituut Deltares publiceren vandaag een rapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat, waar de metingen van de afgelopen jaren in worden beschreven. Van negentien stoffen werd in 2017 en 2018 de risicogrens in het oppervlaktewater overschreden, aldus het rapport volgens Trouw.



Dit komt onder meer doordat medicijnen worden weggespoeld via het riool, van de huid worden gewassen of via de urine in het water terechtkomen. De risicogrens verschilt per medicijn. Bij deze grens wordt gekeken naar de veilige concentratie van het middel waarboven effecten op het ecosysteem worden verwacht.



Hormoonverstoring

De metingen van de afgelopen vier jaar schetsen een ander beeld dan het RIVM in 2016 zag. ,,Er worden niet wezenlijk meer medicijnen gebruikt, maar er is meer gemeten, we hebben dus meer gegevens over normoverschrijdingen", zegt Caroline Moermond van het RIVM.



Het RIVM heeft alleen medicijnen gemeten die moeten worden voorgeschreven door een arts. Over medicijnen die vrij te koop zijn in de winkel zijn geen gegevens bekend. De medicijnresten kunnen schadelijk zijn voor dieren in het water, bijvoorbeeld door hormoonverstoring. Bij vissen ontstond volgens Brits onderzoek bijvoorbeeld vervrouwelijking. In de zaadballen ontwikkelden zich bij de mannetjes eileiders en eitjes.

Quote We hebben in Nederland het beste drinkwater ter wereld, maar het kost steeds meer moeite om medicijn­res­ten uit de bronnen te halen Caroline Moermond, RIVM

Plaszak

Volgens Moermond wordt momenteel 60 procent van de medicijnresten uit het water gefilterd, maar is het beter om helemaal te voorkomen dat de resten in het oppervlaktewater belanden. Een aantal ziekenhuizen begint een pilot met plaszakken, specifiek voor patiënten die een röntgenonderzoek ondergaan.



Met deze plaszak worden zogenoemde contrastmiddelen, waarmee weefsels op de foto’s beter zichtbaar worden gemaakt, in de urine opgevangen. ,,We hebben in Nederland het beste drinkwater ter wereld, maar het kost steeds meer moeite om medicijnresten uit de bronnen te halen", zegt Moermond daarover. ,,De aanwezigheid van röntgencontrastmiddelen maakt de zuivering nog moeilijker.”

Niet uitspoelen

Thuis kun je ook helpen: volgens Moermond is het beter om je medicijnpotjes niet nog even schoon te maken voordat je ze naar de glasbak brengt. ,,Vaak zit er nog een restje werkzame stof in", licht ze toe. ,,En het is juist niet de bedoeling dat je dat door de gootsteen wegspoelt.”



