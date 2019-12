2,5 ton voor zieke Shymo (19), maar tóch geen behandeling in Amerika

Vergiftigd schippers­echt­paar belde eerder dokter: 'die hield het op een buikgriep’

15:14 De toestand van het schippersechtpaar dat woensdag in Nieuwegein van boord werd gehaald omdat ze urenlang hadden blootgestaan aan giftige dampen, is nog steeds zeer ernstig. ,,We maken ons grote zorgen over hoe dit moet aflopen’’, meldt binnenvaartschipper Wim de Waardt vanuit het UMC in Utrecht.