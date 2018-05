20 maanden jeugddetentie geëist tegen verdachte kei-ongeluk Schijndel

De Schijndelse Tynni Habraken (33) botste vervolgens met haar auto op de kei, kreeg een klapband, botste tegen een boom en liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Ze was op het moment van het ongeluk ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam later gezond ter wereld.

'Lollig'

De 19-jarige verdachte Zev M. vertelde vanochtend huilend over het voorval. Volgens hem zou een van de andere verdachten hebben voorgesteld om de kei op de weg te leggen. ,,Ik ging plassen en zag even later dat de kei op de weg lag. Ik ben gaan rennen toen werd gezegd dat ik moest rennen. Daarna hoorde ik de klap.'' Ook in aanloop naar de zitting van vandaag wezen de drie verdachten vooral naar elkaar als het ging om de vraag wie de kei op de weg heeft gelegd. De betreffende kei was vandaag te zien in de rechtbank. DNA-sporen op de steen speelden een belangrijke rol bij de aanhouding van de drie jongeren.



Het was niet voor het eerst dat de jongens voorwerpen op de openbare weg legden. ,,Dat deden we wel vaker na het stappen. Dat was lollig.'' Het was vooral 'leuk' als een automobilist achter hen aanrende. Dat was het geval bij een eerder incident op dezelfde locatie op 25 mei van dat jaar.