2000 auto's geflitst in één dag op A2

Dragers enkelband vrij om te gaan: volgsys­teem na storing weer stabiel

13:16 De storing in het computersysteem van de elektronische enkelbanden is verholpen. Het systeem is weer voor 100 procent stabiel, zegt een woordvoerster van Reclassering Nederland. Gisteren werd een onbekend aantal veroordeelden opgepakt, omdat de signalen niet goed doorkwamen in de meldkamer. De dragers van de banden dreigden daardoor buiten beeld te raken.