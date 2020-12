2020 eindigt met somber en waterkoud weer

Oudjaarsavond verloopt met bewolking en kans op wat regen of natte sneeuw. Rond middernacht ligt de temperatuur op veel plaatsen rond een enkele graad. Er staat weinig wind en het is nevelig. Door de vochtige lucht vriest het voor het gevoel een paar graden.

Op nieuwjaarsdag (vrijdag) kan er 's ochtends heel lokaal wat (mot)regen of een klein beetje natte sneeuw vallen. Ook is er vroeg in de ochtend kans op gladheid. 's Middags wordt het waarschijnlijk droog, met veel wolkenvelden. Het wordt 3 graden in het oosten tot 6 graden aan de kust. Voor de tijd van het jaar is dit heel normaal.