2020 ingeluid met dichte mist, branden en belaagde hulpverleners

Nederland is 2020 knallend ingegaan. In totaal werd er dit jaar voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in geschoten. In het noorden van het land kon van al dat vuurwerk maar slecht worden genoten. Het KNMI gaf ‘s nachts code rood af voor zeer dichte mist. In Groningen, Friesland en Drenthe was het zicht lokaal slechts tien meter.



En ook in de rest van het land bleef het bijna heel de nacht mistig, wat voor problemen zorgde op de weg. Zo vond er een kettingbotsing plaats op de A7 en op de A32. Bij die laatste waren tientallen auto's betrokken en kwam een vrouw van 58 jaar uit Dokkum om het leven. Ook in Drenthe overleed een bestuurster na een eenzijdig ongeval.