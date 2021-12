2021 eindigt met bizarre weersomslag: van pittige vorst naar zachte temperaturen en mogelijk warmterecords

Het contrast op weergebied kán bijna niet groter zijn, voorspelt weerman Wouter van Bernebeek. De laatste week van 2021 begint volgens hem met een scherpe tweedeling. In Groningen is het maandagochtend nog koud met temperaturen onder het vriespunt en kans op ijzel. Die kan tijdens de ochtendspits lokaal problemen veroorzaken. De rest van het land is tegen die tijd al ‘veroverd’ door zachte lucht. Die wint steeds meer terrein en hoe! Het wordt in de loop van de week volgens de weerman niet ‘zomaar’ zacht voor de tijd van het jaar maar mogelijk record zacht.

Blijven de temperaturen in het noorden van het land dinsdag nog wat achter met zo’n 7 tot 10 graden, in het zuiden kan het kwik al tijgen tot een graad of 13. Woensdag wordt ook in De Bilt een temperatuur verwacht van 13,5 graad. Dat zou een nieuw warmterecord betekenen. Of het zover komt, hangt af van het moment waarop een zuidelijke stroming met subtropische lucht ons land bereikt. Volgens Van Bernebeek arriveert deze ‘warme sector’ van een lagedrukgebied waarschijnlijk pas woensdagavond maar daarna gaat het dan ook hard, voorspelt hij.

Donderdag kan een tweede warmterecord sneuvelen als het kwik in De Bilt 13,1 graden aantikt. De kans daarop is volgens de weerman ‘best realistisch'. Voor oudejaarsdag verwacht hij zo’n 14 graden. Zodra een temperatuur van 13,8 graden wordt bereikt, is Nederland een nieuw warmterecord rijker. Het noorden van Nederland blijft de eerste dagen wat achter met temperaturen van zo'n 7 tot 10 graden. Vooral bij aanvoer van lucht over relatief koude wateroppervlakten kan het er ‘gevoelig frisser’ blijven, voorspelt Van Bernebeek.

Volledig scherm Temperatuur pluim voor de komende 14 dagen volgens weermodel ECMWF. © Weerplaza

Lenteachtig

Ondanks de zachte lucht moeten we de komende dagen volgens hem wel rekening houden met tamelijk wisselvallig winterweer met dagelijks kans op wat regen of buien. Oudejaarsdag belooft dankzij het passeren van een rug met hoge druk een uitzondering te worden. De weerman verwacht zonnige perioden met in de avonduren opklaringen en een minimumtemperatuur van zo'n 10 graden. Daarmee zouden we een van de zachtste jaarwisselingen van de afgelopen decennia beleven.

Van Bernebeek houdt een flinke slag om de arm wat betreft de voorspellingen - er kan in vijf dagen tijd nog veel veranderen - maar de neerslagpluim laat rond de jaarwisseling volgens hem een ‘opvallend droog tijdvak’ zien. Met 12 tot 15 graden én een zonnetje erbij zou het volgens hem ‘dan zomaar een beetje lenteachtig kunnen aanvoelen'.