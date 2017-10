21 graden: 'Nog even en je kan in je bikini gaan schaatsen'

Het is oktober en dat betekent dat de schaatsbanen weer opengaan. Er is alleen een probleem: het is het hele weekend rond de 20 graden. Op de Jaap Eden-baan in Amsterdam houdt de temperatuur de fanatieke schaatsers niet tegen. ,,Je kan ook naar het strand gaan, maar dit is toch hartstikke uniek.''