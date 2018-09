21 jaar cel voor man die zijn vriendin verkrachtte, vernederde en neerstak

Voorzitter Studenten­vak­bond stapt op na conflict: ‘Ze hebben me eruit gewerkt’

18:49 De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Geertje Hulzebos, is opgestapt. Ze had al weken een conflict met de rest van het bestuur. Het zou een 'echte vakbond' moeten worden, inclusief acties, maar daarin stond ze alleen. Hulzebos (25) was eind juni begonnen. Vicevoorzitter Carline van Breugel neemt de taken van Hulzebos voorlopig waar.