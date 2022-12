21 maanden cel voor Yavuz O., die ‘met shooters het parlement wilde opruimen’

De rechtbank in Den Haag heeft Yavuz O. (20) een celstraf van 21 maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, opgelegd. De Amsterdammer werd vorig jaar opgepakt omdat hij op Telegram premier Rutte en andere politici bedreigde, ook praatte hij over een gewelddadige aanval op de Tweede Kamer.

Het Openbaar Ministerie had eerder deze maand 33 maanden cel, waarvan 24 voorwaardelijk tegen hem geëist. O. is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij zwakbegaafd is, psychosociale problemen heeft en makkelijk te beïnvloeden is. Daarom valt zijn straf lager uit. Ook het door het OM geëiste contactverbod met leden van het kabinet, leden van het parlement en burgemeester Halsema van Amsterdam vond de rechtbank niet nodig. Omdat O. al negen maanden in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Hij is veroordeeld voor het opruien tot een terroristisch misdrijf en het bedreigen van premier Rutte.

De laagbegaafde O. was zeer actief op Telegram in het najaar van 2020, toen Nederland weer in een lockdown belandde door de coronapandemie. In de openbare groep ‘Vrijheid zonder uniform’, waarin veel complottheorieën werden gedeeld, ging hij fel te keer tegen de overheid en het coronabeleid. Onder de schuilnaam Liber8 (bevrijd, red.) schrijft hij over het vermoorden van Rutte en andere politici. Op 12 december typt hij: ‘Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? gwn vanuit een auto. Raam open, gun naar buiten. en knallen maar’.

Quote Ik zoek geen demonstran­ten, ik zoek revolutio­na­ren. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan Yavuz O.

In mei 2021 praat hij daar nog steeds over: ‘We moeten echt een keer dat parlement bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen’. Een dag later: ‘Ik zoek geen demonstranten, ik zoek revolutionaren. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan’. En: ‘Ook de hele koninklijke familie mogen kogels vreten’.

Niet veel later wordt O. door de politie opgepakt. Dat gebeurt nadat hij een paar keer heeft afgesproken met mannen waarvan hij denkt dat het gelijkgestemden zijn, maar die in werkelijkheid undercoveragenten zijn van de politie. O. lijkt in die gesprekken op zoek naar een wapen. Na zijn arrestatie zal hij tegen de politie ook verklaren dat hij, als hij een wapen had gehad, waarschijnlijk ook tot actie zou zijn overgegaan.

De Amsterdammer doorloopt een proces waarvoor Nederlandse veiligheidsdiensten de afgelopen jaren vaak waarschuwen. Vanuit de grote, vreedzame oppositie tegen de coronamaatregelen ontstaat ook ‘een radicale onderstroom’, van waaruit individuen verder radicaliseren en mogelijk tot geweld kunnen overgaan. De vrees is dat dat gebeurt onder invloed van een tiental online ophitsers.

Volgens de advocaat van O. ‘wilde hij de regering niet omverwerpen’. ,,Hij was was depressief en alleen. Hij merkte dat hij op Telegram gehoor vond. O. is zeer eenzaam, maar geen terrorist. ” O. zelf verklaarde tijdens een eerdere zitting ook ‘nooit een aanslag te hebben willen plegen’. De rechtbank schrijft dat hij ‘een zeer kwetsbare jongeman met psychische problemen is, die erg vatbaar is voor beïnvloeding van buitenaf'.

De Telegramgroep ‘Vrijheid zonder uniform’ waarin Yavuz zijn uitspraken deed, bestaat nog steeds. De bijna 100 leden spreken er nog steeds over de ‘Roverheid’ en complottheorieën rond een vermeende ‘Deep State’. Het toenmalige account van Yavuz (Liber8) bestaat daarin niet meer.

Bedreigen Jaap van Dissel

O. was in die tijd ook nog actief in een andere Telegramgroep met de naam Bataafse Republiek. Die groep was een van de meest beruchte verzamelplaatsen van complotdenkers in Nederland. Meerdere leden zijn al veroordeeld tot maandenlange celstraffen vanwege het bedreigen van (onder meer) RIVM-baas Jaap van Dissel. Het Telegram-kanaal werd vorig jaar op bevel van de politie offline gehaald.

Officier van Justitie Veldhuis vertelde onlangs in een interview met het interne magazine van het OM nog met O. gesproken te hebben. Dat gesprek was op verzoek van de Amsterdammer. ,,Hij had gewoon vragen. Ik kreeg de indruk dat hij nu van zijn ideeën is teruggekomen. Het is een kwetsbare jongeman, die beïnvloed was door die hoofdverdachten. Aan de andere kant bleek uit het onderzoek dat hij aan wapens wilde komen en dat zijn plannen serieus waren. Dat verklaarde hij later zelf ook.”

