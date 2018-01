220 vluchten geschrapt en veel minder treinen door tweede zware storm van het jaar

De verwachte storm kan vannacht en morgen ook op de weg voor gevaarlijke situaties zorgen. Vooral tijdens de ochtendspits worden problemen verwacht. Een gebied met neerslag trekt dan van west naar oost over ons land. In het noordoosten is in de vroege ochtenduren kans op gladheid door sneeuw.



Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen. Vrachtwagens en automobilisten met een aanhanger moeten extra voorzichtig zijn.



Op windgevoelige plekken zoals de Van Brienenoordbrug, Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug worden extra zware bergers klaargezet om eventueel gestrande vrachtwagens snel te bergen. Volgens Rijkswaterstaat heeft de storm langs de kust weinig invloed op de waterstanden. Wel is er een kans dat de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Ramspolkering bij Kampen dichtgaan; in het IJsselmeergebied worden verhoogde waterstanden verwacht.



De sneeuw gaat in de tweede helft van de ochtend over in regen, de gladheid verdwijnt dan weer. Ook de wind neemt in de loop van de middag geleidelijk af in kracht.