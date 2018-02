25 illegale taxichauffeurs aangehouden tijdens carnaval

Akkoord onderwijs niet voldoende: 'We gaan woensdag gewoon staken'

8:31 Hoewel er een akkoord ligt over verlaging van de werkdruk, gaan de geplande stakingen in het basisonderwijs in de noordelijke provincies woensdag gewoon door. Dankzij de overeenkomst komt er eerder geld beschikbaar om de werkdruk aan te pakken, maar dat is voor de scholen en vakbonden niet voldoende. De salariseis blijft staan.