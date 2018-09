25 tips over vermiste Arjen Kamphuis na tv-uitzending in Noorwegen

Gemist



De 47-jarige Kamphuis woont en werkt in Amsterdam. Als security-expert waarschuwde hij eerder voor wereldwijde spionage van geheime diensten en werkte hij samen met verschillende klokkenluiders. De Nederlander werkte in samenwerking met het internationale persbureau Reuters en Wikileaks aan het trainen van journalisten op gebied van informatiebeveiliging.



,,Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland, had een ticket terug voor die dag geboekt'', zei Kamphuis' goede vriendin Ancilla van de Leest eerder tegen deze site. ,,Maar inmiddels heeft hij diverse werk- en privéafspraken gemist.'' Hij werd op 29 augustus officieel als vermist opgegeven.



De eerste signalen wezen erop dat Kamphuis naar Spitsbergen was gereisd, maar uit nader onderzoek bleek dat hij daar niet is geweest. Hij is gesignaleerd in het hotel Scandic Havet in Bodø. Om twee uur 's middags is hij voor het laatst gezien toen hij uitcheckte uit het chique hotel. De landelijke eenheid 'kripos' heeft zich inmiddels op de zaak gestort.



Het meest recente nieuws ging over de telefoon van Kamphuis, die tien dagen na zijn vermissing plots eventjes aan heeft gestaan. Op 30 augustus ging het toestel twintig minuten aan in de omgeving van Vikessa in het zuiden van Noorwegen.