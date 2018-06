26 doden schapen, waarschijnlijk door een wolf: 'ongekend hoog'

Schietba­nen politie 'onveilig': 'Kogel afgeketst op gehoorbe­scher­mer agent'

17:21 Politiebond ACP maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid op diverse schietbanen. Zo heeft de bond gehoord dat op de schietbaan van de politie in het Limburgse Sevenum onlangs een kogel is afgeketst en tegen de gehoorbescherming van een agent aan is gekomen.