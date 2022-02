26 gestolen, kostbare wedstrijdduiven aangetroffen in auto op A16, vrouw en twee mannen aangehouden

Een agent van de Landelijke Eenheid achterhaalde via de ringen aan de duivenpoten de rechtmatige Belgische eigenaar. Na een nachtelijk telefoontje en een controle in de duiventil door de eigenaar in België bleek hij 26 duiven te missen. De duiven keren terug naar hun eigenaar in België. De politie vermoedt dat de vogels waren bestemd voor een nieuwe eigenaar in de Oekraïne.