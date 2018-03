27 maanden cel voor frauderende zorgdirecteur

Toch levenslang voor Drentse roofmoorden

15:14 De broers Admilson en Marcos R. zijn in hoger beroep voor drievoudige moord veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De broers uit Hoogeveen schoten in 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo dood. De man was aan het wandelen met zijn hond in natuurgebied Dwingelderveld (Drenthe). In juli 2013 wurgden de twee het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo, beiden 77 jaar, in hun woning.