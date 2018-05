3.200 grazers Oostvaardersplassen overleven winter niet

Tijdens de winterperiode, die liep van 1 december 2017 tot 30 april 2018, zijn er in de Oostvaardersplassen in totaal 3.226 dieren gestorven. Het gaat om 2.684 edelherten, 75 runderen en 467 paarden. Het percentage afgeschoten dieren in deze winterperiode was 89 procent van het totaal. Daarmee is de populatie grote grazers in het 5.500 hectare grote natuurgebied momenteel ongeveer op hetzelfde niveau als in het jaar 2002, aldus Staatsbosbeheer.