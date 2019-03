30 km/u in de stad? Als dat maar goed gaat

Vertel dat maar eens aan Elly Winkel van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers. Zij verloor haar zoon Fred tijdens een vreselijk ongeluk in Den Haag, waar hij overstak. Ze begon een vereniging om ongelukken tegen te gaan. ,,30 kilometer zou zo veel uitmaken'', onderstreept ze de woorden van de Fietsersbond. ,,Denk eens aan de impact die zo'n botsing heeft op een kinderlichaam. Dit kan levens schelen.”



Tegelijk vreest ze dat het opnieuw blijft bij een proefballon. Winkel trok met haar boodschap voor veiliger verkeer overal aan de bel. Maar altijd is er weer dat antwoord: 'We gaan het onderzoeken.' ,,Dat krijgen we steeds weer te horen, ook van de minister. Als je vraagt hoe het met die onderzoeken staat, zijn ze ermee bezig.'' Ondertussen ziet ze met lede ogen aan hoe er steeds weer nieuwe slachtoffers en nabestaanden van verkeersongelukken bij komen. ,,Maar ik volhard, in de hoop dat iemand zich er uiteindelijk wat van aantrekt.”



Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur ziet niets in het voorstel voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. ,,Gemeenten hebben al de mogelijkheid om 30 kilometerzones in te stellen, bijvoorbeeld in woonwijken'', zegt haar woordvoerder. ,,Elke situatie is verschillend, een gemeente kan zelf het best bepalen of het nodig is om de snelheid te verlagen. Het heeft geen zin om een nieuwe, landelijke maximumsnelheid in te voeren.''