4-jarig meisje kwam in Steenwijk om door laakbaar gedrag van kinderopvang, zegt justitie

RIVM past officiële richtlijn aan: besmetting met corona kan via druppel­tjes over grotere afstand

19 mei Het RIVM heeft vandaag de officiële richtlijnen op de website aangepast en stelt nu expliciet dat mensen via aerosolen over grotere afstand besmet kunnen raken met het coronavirus. Ook stelt het rijksinstituut niet langer dat verspreiding via grote druppels belangrijker is dan via kleine druppels. Een woordvoerder zegt dat er geen sprake is van een koerswijziging.