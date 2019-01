60.000 mensen duiken het nieuwe jaar in

VideoRuim 60.000 mensen doken vandaag het koude water in tijdens de 60e editie van de Nieuwjaarsduik. Op 132 plekken in Nederland en 24 locaties in het buitenland trotseerden duikhelden, met de iconische oranje muts op, het frisse water.

De traditionele Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen was wederom het decor van de grootste duik ter wereld: 10.000 helden sprongen de Noordzee in om zo het nieuwe jaar fris te starten. Het evenement is volgens de organisatie veilig verlopen, mede dankzij de inzet van honderden vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade.

Het zeewater was met 7 tot 8 graden iets warmer dan normaal. Ook was het met 10 graden zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het op de eerste dag van het nieuwe jaar zo’n 5 graden. Het waaide echter flink, wat de gevoelstemperatuur twee graden deed dalen.

De koudste duik was volgens de organisatoren in 2004, toen de gevoelstemperatuur uitkwam op min 6,2. In 2013 was het de warmste duik, met een gevoelstemperatuur van 12 graden.