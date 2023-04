656 kilo cocaïne onderschept in haven Vlissingen, straatwaarde 50 miljoen euro

Update Kabinet weet wat het Groningers wil bieden om ereschuld in te lossen, maar ‘gat is nog groot’

Het kabinet heeft al ideeën over het inlossen van de ereschuld en steun aan Groningen in reactie op de parlementaire enquête over de gaswinning in dat gebied. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdag. Commissaris van de Koning René Paas pareerde echter dat er nog ‘een groot gat’ zit tussen de wensen van de Groningers en het kabinetsplan.