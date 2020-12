6814 nieuwe coronabesmettingen, vijfde dag op rij een stijging

Het is voor de vijfde dag op rij dat de besmettingen weer stijgen. Op 1 december - de dag dat de mondkapjes verplicht werden in alle publieke ruimten - raakten er nog 4055 mensen besmet. Sindsdien ging het aantal besmettingen alleen maar omhoog. Vandaag is de stijging met 242 wel minder dan zaterdag. Toen steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen met 659.

Sinds het begin van de uitbraak dit voorjaar zijn er 9662 mensen besmet geraakt en aan corona overleden. In die periode zijn meer dan 550.000 mensen in Nederland positief getest.

Persconferentie

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge houden komende dinsdag een persconferentie over de aanpak van het coronavirus. Vermoedelijk gaan zij dan in op de regels die tijdens de kerstdagen en oud en nieuw zullen gelden. OMT-lid Menno de Jong wijst erop dat de feestmaand december een maand is waarin het kouder wordt. ,,Virussen verspreiden zich dan over het algemeen makkelijker. Met dit aantal besmettingen en de geringe daling wordt het wel steeds moeilijker om te denken laten we lekker gaan versoepelen rond de kerst en oud en nieuw”, aldus het OMT-lid.