7 dagen, 7 vragen

Wraak­por­no-slacht­of­fer Chantal: Nieuwe wet voelt als mijn overwinning

12:15 Wraaklustige ex'en die seksueel getinte foto's of video's van iemand verspreiden via social media, zijn voortaan strafbaar bezig. Dat staat in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De nieuwe wet voelt als een overwinning voor de 24-jarige Chantal uit Werkendam, een van de bekendste slachtoffers van wraakporno in ons land.