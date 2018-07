74 jaar oud, 42 jaar in de gevangenis

Drie jaar cel en vijf jaar rijbewijs kwijt voor man die Jeppe en Mees aanreed

13:15 De 47-jarige M. J. uit Roosendaal die op 13 oktober vorig jaar een ernstig verkeersongeval op de Langevieleweg in Middelburg veroorzaakte, is daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarbovenop is hij zijn rijbewijs voor vijf jaar kwijt.