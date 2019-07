80 woningen ontruimd na plofkraak in Venlo

‘Er valt een last van mijn schouders: mijn dochter heeft meer keuze dan ik’

8:39 Ragna van Hummel liet beide borsten verwijderen om de kans op borstkanker zo klein mogelijk te maken. Een nieuwe studie toont aan dat deze ingrijpende operatie niet nodig is geweest. Haar overlevingskansen blijken even groot wanneer ze haar borsten had behouden.