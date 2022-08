800 euro voor een maand energie. Hoe dan?!

800 euro. Per maand. Het is het nieuwe voorschotbedrag dat kennissen voortaan moeten aftikken. Komt door hun grote, oude huis zonder zonnepanelen en zo. Zij werkt vier dagen per week, haar man vijf. Ze verdienen samen twee keer modaal. Al is dat ook broodnodig om de rekeningen te kunnen betalen en de koelkast te vullen met vier hongerige jongens in de groei.