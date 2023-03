91-jarige man rijdt achteruit met zijn auto de ANWB-winkel in Zeist binnen: drie gewonden

De straat was afgezet en de politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Volgens een politiewoordvoerder kwam een van de aanwezigen klem te zitten tussen de muur en het voertuig. De bestuurder van de auto is na het incident meegenomen naar het politiebureau, maar is niet aangehouden, aldus de politie.

Zorg voor de medewerkers

Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat één gewonde een medewerker van de winkel is, een andere gewonde is een klant. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer had geen medische zorg nodig. ,,De overige medewerkers zijn enorm geschrokken. De winkel is een ravage. Wij zijn vooral bezig om ons over de medewerkers te ontfermen. Een aantal collega‘s is direct naar Zeist vertrokken om opvang te bieden”, aldus de woordvoerder.