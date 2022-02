91-jarige voor rechter vanwege fraude: ‘Gênant om op die leeftijd zo aan je geld te komen’

Leerlingen krijgen les met 3D-clitoris: ‘We weten toch ook hoe de eikel van de man eruitziet’

De leerlingen van het Thorbecke in Nieuwerkerk aan den IJssel moeten even wennen als de 3D-clitoris tijdens de biologieles de lucht in wordt gehouden door docent Helen Wodrada. Een knalrood geval.

14 februari