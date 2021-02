94 kilo, 1,86 meter lang en luistert naar de naam Jansen: Frank is dé gemiddelde Nederlander

Coronavirus LIVE | Sekswer­kers plannen protest, kaarten proeffesti­vals in de verkoop

9:44 Voor het eerst daalde het rapportcijfer dat mensen hun leven geven fors: van een 7,0 naar een 6,6. Vorig jaar bleef dit cijfer nog stabiel, ondanks de coronacrisis. En het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is het laatste etmaal verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft vanochtend bijna 12.000 nieuwe gevallen gemeld. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.