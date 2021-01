A2 afgesloten door zwaar ongeval ter hoogte van Nieuwegein

video Voor het eerst: héle gemeente krijgt oproep om zich te laten testen in strijd tegen Britse coronavari­ant

11 januari Het is de ultieme poging om de mogelijk extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus af te remmen. Alle ruim 60.000 inwoners van Lansingerland worden opgeroepen zich vanaf woensdag te laten testen. Het is in de coronacrisis de allereerste keer in heel Nederland dat massaal testen wordt ingezet. Er worden drie testlocaties opgebouwd in de gemeente.