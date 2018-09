A20 in beide richtingen dicht door hevige regenval

Amerikaan­se slachtof­fers aanslag: We kunnen politie niet genoeg danken

12:17 De Amerikanen die vrijdag gewond raakten bij de aanslag op het Centraal Station in Amsterdam hebben in een verklaring een aantal mensen 'uit het diepst van hun hart' bedankt voor hun hulp en opvang. De verklaring is verspreid door de Amerikaanse ambassade in Nederland. Ze danken de politie voor hun ,,snelle en professionele actie.'' Maar ook omstanders die te hulp schoten nadat de twee door de 19-jarige Jawed S. waren neergestoken.