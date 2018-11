Aan de Zaan kloppen alle harten vol verwachting

In alle hectiek rond de intocht van Sinterklaas, is het prullariawinkeltje van Anke de Wolff en Corine Gorter aan de Zaandijk een oase van rust. Angst voor rellen? Welnee. De pakjesboot, pepernoten, cadeautjes: daar gaat het om!

Kijk even naar de Zaan, vanaf de kade in Zaandijk waar de pakjesboot van Sinterklaas vandaag aanmeert. Met een beetje geluk schijnt de zon, glinstert het water en maken de wieken van de molens aan de Zaanse Schans traag hun rondjes door de blauwe lucht.

Eenmaal aan wal begint Amerigo zijn route met een stukje over de bruine klinkers. Links een houten huisje, rechts een kerkje, vóór hem een mooie ophaalbrug. Dit kan toch niet anders dan een prachtig feest worden, schiet het onwillekeurig door je hoofd.

Het zal u misschien verbazen, maar in Zaandijk denken ze er precies zo over. Ondanks alle protesten, alle scheldkanonnades op sociale media en de eindeloze stroom nieuwsberichten over Sint en Piet, hebben ze er gewoon superveel zin in. En de kinderen? Die ook.

Dit is in elk geval de samenvatting van het verhaal dat Anke de Wolff en Corine Gorter vertellen. Iedereen die zich zorgen maakt over de stand van ons land in het algemeen, en de felheid van de zwartepietendiscussie in het bijzonder, zou eens een bakkie met hen moeten doen.

Tekenwedstrijd

Met collega-ondernemers runnen ze pal aan de route een winkeltje, Pear Tree, waarin ze hun zelfgemaakte creaties aan de man brengen. Hier geen angst voor gebroken ruiten of blokkade-acties, geen felle betogen voor of tegen de roetveegpiet. Nee, hier heerst gewoon oprecht plezier over de komst van de goedheiligman.

Het gaat over de tekenwedstrijd voor de kinderen van de Zaanse basisscholen. De maker van de mooiste tekening mag vooraan zitten als de Sint met zijn pakjesboot de Zaanse Schans passeert. De echte Sint hè, niet een nepperd, op een boot die misschien wel al die cadeaus meebrengt waar je al maanden van droomt. Noem maar eens een grotere kinderdroom.

Kinderen

Voor Anke en Corine lijdt het geen twijfel. De kinderen zijn al kilometers verder dan de samenleving, in de discussie over de kleur van (niet-)zwarte Piet. Ze zijn er helemaal niet mee bezig, zeggen de moeders, en ze krijgen er ook helemaal niets van mee.

Je kunt ze bovendien alles wijsmaken. Kinderen verdrinken ook in het verhaal van de Grote Boze Wolf of van de tandenfee. Dus ja, er loopt hier een roetveegpiet door de straat zaterdag, en dat is oké. Niet dat ze zelf per se tegenstander zijn van Zwarte Piet. Corine heeft ‘kinderen met een kleurtje’, maar ervaart nooit dat zij er last van hebben.

Er zijn gewoon andere dingen waar ze het veel drukker mee hebben. De naderende verhuizing van Pear Tree naar Wormerveer, om maar wat te noemen.

Roeptoeters

Dat iedereen buiten dit gezellige winkeltje zich ondertussen ontzettend druk maakt om Zwarte Piet? De vrouwen geloven er niks van. Het zijn de roeptoeters die je hoort, zowel links als rechts, en omdat je al die sociale media hebt, dringt die ongenuanceerde woede constant je wereld binnen.

Je kunt er ook voor kiezen om er niet te veel op te letten, en je te focussen op de dingen die ertoe doen, zeggen ze. Een leuk feestje vieren, en genieten van de kinderen die dol van vreugde pepernoten rapen. Of die nou door een roetveegpiet of door een zwarte piet worden gegooid. Herrieschoppers? De politie zal er wel voor zorgen dat die onschadelijk worden gemaakt.