Aan pretoogjes van Rutte en Wilders zag je dat ze zélf ook het bizarre van de situatie inzagen

Hoe waarschijn­lijk is relatie tussen complica­tie en AstraZene­ca, en 5 andere vragen

18:42 Sinds vanochtend wordt er in Nederland niet meer geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Wat is er precies aan de hand, over welke mogelijke complicatie hebben we het en voor wie heeft dit gevolgen? Een aantal prangende vragen en antwoorden op een rij.